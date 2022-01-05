حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 6-1-2022

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6-1-2022
توقعات برج الحمل اليوم مهنياً: نجاحك البارز في العمل في الآونة الأخيرة يعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة .
عاطفياً: صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعر.
صحياً: لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، وامنح الرياضة أكبر قدر ممكن من الوقت.
حظك اليوم برج الثور الخميس 6-1-2022
مهنياً: القلق الكبير الذي كان يراودك منذ مدة يزول اليوم، كذلك تتخلص من بعض الإرباك والفوضى مع بعض الزملاء في العمل.
عاطفياً: أطرد أصحاب النيات السيئة قبل أن يستغلّوا الوقت لإثارة المشكلات بينك وبين الحبيب
صحياً: خُذِ الخطوات الإيجابية تجاه صحتك، بما أنك من هواة الصيد فلا تتردد في القيام بذلك .
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6-1-2022
مهنياً: من الممكن أن تحصل على ترقية أو ترفع أو على علاوة على الراتب، وتتغير الأجواء وتجعلك أكثر حماسة وتتحسن أمورك في الحياة.
عاطفياً: كن منفتحاً على الحياة بعيداً عن الشك او التهور وحسّن علاقاتك بالشريك كي تتمكن من تجاوز اوقات الضغط.
صحياً: من المستحسن تنظيم الواجبات تفادياً لأي تقصير أو تراجع معنوي وصحي.
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6-1-2022
مهنياً: فكر جيداً في ما تسعى لتحقيقه، ولا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنياً في ما تقوم به.
عاطفياً: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصاً يحبك كالحبيب ويكون مخلصاً معك إلى أقصى الحدود.
صحياً: تبذل مجهوداً كبيراً في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-1-2022
مهنياً: أخشى عليك من مواقفك السلبيّة التي تدفعك في لحظة طيش إلى الانجراف وراء الانفعالات والمشاعر القوية.
عاطفياً: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقاً.
صحياً: أنت مستعد دائماً للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6-1-2022
مهنياً: العلاقة السيئة مع أحد الزملاء لن تفيدك بشيء، قد يتجنبك الآخرون بسبب مزاجيتك المضطربة.
عاطفياً: تجنّب السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدك أكثر لاستمرار العلاقة في المستقبل.
صحياً: خصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحاً، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 6-1-2022
مهنياً: أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب، وهذا يساعدك على كسب ثقة الزملاء.
عاطفياً: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه
صحياً: كلما شعرت بألم خفيف في الصدر، اعتقاداً منك أنك مصاب بمرض في القلب، راجع طبيبك.
حظك اليوم برج العقرب الخميس 6-1-2022
مهنياً: معركة حاسمة وفاصلة مع أحد الزملاء في العمل، وبنتيجتها يتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي تقريباً.
عاطفياً: قد يتضايق الشريك من ردّات فعلك الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق كلّ ذلك.
صحياً: تتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير يوماً بعد آخر.
حظك اليوم برج القوس الخميس 6-1-2022
مهنياً: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك الجديد. كن متواضعاً مع زملاء العمل ولا داعي للتكبر.
عاطفياً: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام.
صحياً: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق .
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6-1-2022
مهنياً: يوم دقيق يواجهك، لكن مع عدم التسرّع تتخطّاه بنجاح. عليك الاستفادة من هذا الدرس.
عاطفياً: إذا كنت واثقاً بخطواتك المستقبلية مع الشريك، فلا تتردّد في مصارحته بنواياك تجاهه، لأنّ ذلك سيفرحه.
صحياً: حاول أن توفق بين نشاطك الفكري ونشاطك الرياضي كي تبقى مرتاحاً.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6-1-2022
مهنياً: عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحتك.
عاطفياً: لا تتسرع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً.
صحياً: من المفيد إجراء الفحوص الروتينية مرة كل ستة أشهر للتأكد من سلامتك.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6-1-2022
مهنياً: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجىء، لذا عليك أن تكون مستعداً لكل جديد في هذا الإطار.
عاطفياً: كثرة مشاغلك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجاً له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع.
صحياً: لا تتنازل عن قناعتك بأن الرياضة مفيدة للصحة، وانشرها بين من يخالفونك ذلك .
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