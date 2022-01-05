جدة - نرمين السيد - وتعتبر محطة عدلى منصور الأكبر فى الشرق الأوسط، حيث تربط المحطة بين 5 وسائل نقل. وتمثل المحطة، بداية محطات القطار الكهربائى، ونهائية الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما ترتبط بخط سكك حديد السويس وخط أتوبيسات المطار. وتتكون محطة عدلى منصور من مجموعة محطات تربط شبكة مترو أنفاق القاهرة مع القطار الكهربائى "السلام ـ العاصمة الإدارية، وخط الأتوبيسات الترددية التى ستصل مطار القاهرة وموقف السوبر جيت الذى سيربط المحافظات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأكبر فى المنطقة.. الأعمال النهائية بمحطة عدلى منصور التبادلية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.