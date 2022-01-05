محافظ العاصمة يتابع تطوير القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - وأشار خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية إلى أن العمل بالمنطقة يسير بصورة جيدة طبقا للجدول الموضوع لأعمال التطوير.

وناقش الاجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمنى لمشروع التطوير، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أى عقبات.

وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى، وتكوين مقصدًا سياحيًا تاريخيًا جديدًا للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية توليها الدولة أهمية بالغة لكى تستعيد منطقة القاهرة التاريخية أهميتها ومكانتها السياحية.

وتتم أعمال التطوير بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع ام الغلام وساحة المشهد الحسينى وباب زويلة ودرب اللبانة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك فريق استشارى متخصص فى تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المبانى والاستغلال الأمثل للفراغات كما سيتم نقل الأنشطة التى لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.