رابط أخذ تطعيم كورونا فى مصر 2022، يشغل موقع البحث جوجل العديد من عمليات البحث بشأن الوسيلة التى من خلالها يمكن الحصول على لقاح كورونا.

دوت الخليج، نرصد فى السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على لقاح كورونا، وإليكم التفاصيل:-

رابط أخذ تطعيم كورونا في مصر 2022

يستلزم أخذ تطعيم كورونا الدخول أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة، ومتابعة الخطوات المعنية بالحصول على اللقاح.

ونحدد فى السطور التالية الخطوات التى تمكنا الحصول على لقاح كورونا ويتم ذلك من خلال التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة، ونحدد فى السطور المقبلة الخطوات.

خطوات الحصول على لقاح كورونا

من ضمن الخطوات اللازم توافرها هى الدخول أولًا للموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، ويمكن الضغط فقط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

كما أنه من الضرورى أيضًا اختيار الفئة التى تنتمي لها سواء من العاملين فى القطاع الطبي أو بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة بالنسبة لجميع الفئات.

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يجب على الراغب فى الحصول على لقاح كورونا أن يستوفي كافة الشروط المتعلقة بالتسجيل، والتى تتضمن كتابة تاريخ الميلاد، وكتابة النوع، وكتابة المحافظة التى ترغب فى الحصول على التطعيم.