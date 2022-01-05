/670498/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، مباريات هامة فى أندية العالم ومن أبرزها مواجهة تشيلسي ضد توتنهام في في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات نصف نهائي كأس رابطة المحترفين تقام مباراة تشيلسي ضد نظيرة توتنهام والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 9.45 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium. مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا يخوض فريق قرطاجنة ضد فريق فالنسيا والتي من المقرر إقامتها في تمام 5 مساء تقام مباراة ليناريس ديبورتيفو ضد فريق برشلونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. يخوض فريق يبورتيفو ألكويانو ضد فريق ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً. اقلم مباراة بلد الوليد ضد فريق ريال بيتيس في تمام الساعة 9 مساء.

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