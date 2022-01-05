/670499/موعد-مباراة-تشيلسي-وتوتنهام-في-كأس-الرابطة-الإنجليزية

يدخل فريق توتنهام مباراته اليوم الأربعتء، ضد نظيرة تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساءً، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

القنوات الناقلة

تذاع مباراة تشيلسي وتوتنهام عبر قنوات "beIN Sports 1 HD Premium".

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثاني فى ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من أصل 21 مباراة ختضها الفريق، بينما يقع فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 33 نقطة من أصل 18 مباراة.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

وتوصل الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، من الوصول لحل مع البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم الفريق، بعد تصريحاته حول العودة لإنتر ميلان الإيطالي، وتوجيه دعمه للأخير.

وغاب لوكاكو في لقاء تشيلسي وليفربول،في لقاء الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

تصريحات توماس توخيل

وقال توخيل في مؤتمر مباراة فريقه تشيلسي ضد توتنام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة: "سعداء بأننا أخذنا الوقت اللازم للحديث بهدوء مع لوكاكو. اعتذر وعاد للفريق".

وأوضح "كان من المهم لنا أن نفهم أنه لم يقصد ما حدث، وهذه أول مرة يتصرف بهذا الشكل. لم يكن لدى لوكاكو أي سلوك ضد الفريق من قبل وهذه أول مرة يحدث ذلك منه".

وأكمل "الأمر ليس بالضخامة التي يصورها الناس. قبلنا اعتذاره وانتهى الأمر. هو يفهم الفوضى التي تسبب بها ويشعر بالمسؤولية لإصلاحها".

وأتم "لا يوجد لدينا أي شكوك حول التزامه مع الفريق والنادي".