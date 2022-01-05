ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً ضد ديبورتيفو ألكويانو في كأس الملك

/670500/ريال-مدريد-ضيفا-ثقيلا-ضد-ديبورتيفو-ألكويانو-في-كأس-الملك

يدخل فريق ريال مدريد مباراته اليوم الأربعاء، ضد فريق ديبورتيفو ألكويانو ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة ريال مدريد

حقق خيتافي الفوز على نظيره ريال مدريد بنتيجة 1/0 على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

وأضاع ريال مدريد أكثر من فرصة للتعادل، ولكن تألق حارس ومدافعي خيتافي بشكل كبير وحافظةا على نظافة مرماهم، وسجل إنيس أونال هدف خيتافي في الدقيقة 9 بعد خطأ قاتل من إدوارد ميندي الذي تباطئ في الكرة وهو أخر لاعب قبل المرمى.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، ألابا، فاسكيز.

خط الوسط: مودريتش، كروس، كاسيميرو.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، أسينسيو.

موقف ريال مدريد في الدوري

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 46 نقطة، من أصل 19 مباراة، حقق من خلالها الفريق الملكي الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع لقاءات وخسر مباراة، وسجل فيها ريال 41 هدف، وتلقت شباكة 16 هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد واتليتيكو بيلباو

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، بنتيجة 2/1 على ملعب "سان ماميس"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

وقدم لاعبوا ريال مدريد مباراة جيده خارج ملعبه، في ظل الدوافع الكبيرة التي كانت عند أتليتك بيلباو الذي كان يريد تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

وأحرز أهداف ريال النجم كريم بنزيما في الدقيقتين 4 و7 ، بينما أحرز سانسيت هدف أتليتك بيلباو الوحيد في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وحاول أن يتعادل ولكن لاعبو الملكي حافظوا على النتيجة وخرجوا فائزين من اللقاء.