/670501/تعرف-على-موعد-مباراة-برشلونة--أمام-ليناريس-في-كأس-ملك-إسبانيا

يستضيف فريق برشلونة فريق ليناريس، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق مايوركا في المركز ال15 برصيد 20 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة برشلونة ضد أوساسونا

انتهت أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا بالتعادل الإيجابي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

عاد فريق برشلونة بهدف التقدم الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الصمد الزلزولي، من خلال مرور رائع من عثمان ديمبيلي وأرسل كرة مقوسة من يمين منطقة الجزاء لتصل إلى عبد الصمد الزلزولي الذي سدد كرة صاروخية داخل الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

جاء فريق أوساسونا بهدف التعادل في المباراة والأخير في اللقاء، في الدقيقة الـ 86 عن طريق كيمي أفيلا، من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح أوساسونا شتتها الدفاع لتصل إلى كيمي أفيلا على حدود منطقة الجزاء سدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى برشلونة.

ويحتل فريق برشلونة بهذه النتيجة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة، فيما يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

صفقة جديدة

ووقع توريس على عقوده الرسمية مع برشلونة صباح الإثنين المتضي في حضور رئيس النادي، خوان لابورتا، حتى يونيو 2027 براتب سنوي قيمته 5.5 مليون يورو بعد موافقة اللاعب على تخفيضه.