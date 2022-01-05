/670503/تعرف-على-أولي-مواجهات-الأهلي-فى-كأس-رابطة-الأندية

يستعد النادي الأهلي لبطولة كأس رابطة الأندية، فى أولي مشاركاته أمام فريق الجونة، والتي من المقرر إقامتها يوم 12 يناير القادم في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، علي ستاد السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العرب في غياب عدد كبير من لاعبي المارد الاحمر لتواجدهم داخل صفوف المنتخب الوطني استعداداً لأمم إفريقيا.

ويسعي المارد الأحمر في حصد اللقب عن غريمة التقليدي نادي الزمالك والمشارك أيضاً في البطولة.

مجموعة الأهلي في كأس الرابطة

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم التي أجريت الاثنين الماضي وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏