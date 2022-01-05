صحة الغربية: لن ندخر جهدا فى علاج ودعم المرضى بكل المجالات

جدة - نرمين السيد - وشدد على أن تقديم خدمات العلاج الطبيعى أصبح ضرورة ملحة فى ظل جائحه كوفيد-19، وهو ما ظهر جليا فى حرص المديرية على التوسع فى تقديم هذه الخدمات بوحدات ومراكز صحة الأسرة فى القرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال قيام وزارة الصحة- حسب بيان اليوم الأربعاء، بدعم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى المنشاوى العام بـ"جهاز تغذية رجعية علاجى" والذى يعد من أحدث الأجهزة التى تدخل الخدمة بالوزارة، مثنيا بالدعم المستمر للخدمات العلاجية بالمحافظة من جانب الوزارة لتقديم خدمة علاجية متميزة لجميع المرضى.

وأكدت الدكتورة إيمان قنصوة مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمستشفى أن هذه التقنية العلاجية تعد إضافة مهمة لخدمات العلاج الطبيعى المقدمة للجمهور بمستشفى المنشاوى العام ف ظل الحاجة المتزايدة لخدمات العلاج الطبيعى والتأهيل بعد جائحة كوفيد-19.