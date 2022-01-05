محافظ القليوبية يشدد على استكمال الإزالات ورفع المخلفات بالطريق الدائرى

وشدد الهجان على ضرورة رفع كل المخلفات المتراكمة والرتش فورا، وسرعة استكمال الإزالات على الطريق الدائرى للانتهاء من توسعة الطريق فى أقرب وقت ممكن، كما تفقد الطريق البطىء الموازى للطريق الدائرى، والأعمال التى تجرى لتوسعته، موجها برفع الإشغالات الخاصة بالشركات فورا،
كما تفقد محافظ القليوبية أعمال الرصف بشارع 59 مجارى بحى شرق شبرا، والذى يعد طريق رئيسى يربط ما بين شارعى 15 مايو وعزيز صدقى على طريق ترعة الإسماعيلية بطول 2 كم وبعرض 25م2 تقريبا وبتكلفة تصل إلى 12.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ويأتى ذلك فى إطار العمل على رفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المرور بالحى.
وأكد المحافظ على المهندسين والمقاول بضرورة الانتهاء من الرصف فى أسرع وقت، واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف التى تمت بمنطقة عزبة أفندينا بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين جنيه لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المرورى، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالى مميز، وأكد على سرعة انتهاء الأعمال بالمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة،
جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب، والعميد خالد فوزى رئيس حى شرق، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، والعميد عبد التواب رفعت رئيس مدينة الخصوص وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
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