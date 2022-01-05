ليس علمانيا.. جابر طايع يتحدث عن رئيس جامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - وتناول المشاركون طرق تنمية الوعى بالدين فى الإعلام والمنابر وكيفية التخلص من الوعى الزائف.

وفى بداية كلمته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تطوير الوعى بالدين له وسائل عديدة، وقنوات متعددة، من أهمها المناهج الدراسية والمنابر ووسائل الإعلام والعمل الثقافى، والدور الذى تقوم به هذه القنوات فى نشر الوعى سواء كان الوعى بالدين أو الوعى السياسى أو الوعى الاقتصادى أو الوعى المجتمعى مهم جدًا فى صناعة الوعى العام وتطهير الوعى بالدين من الخرافات والأساطير ومغذيات التطرف.

وقدم رئيس رئيس جامعة القاهرة، محاضرة بعنوان "تطوير الوعى بالدين بين النظرة الجزئية والنظرة الكلية"، أكد فيها أن معرفتنا بجزء من الحقيقة لا يترتب عليه بالضرورة إنكار ما يعرفه الآخرون، وأن علينا ان نتجاوز فى نظرتنا مختلف النظرات الجزئية حتى نرى الأشياء بنظرة كلية.

وقال الدكتور الخشت، إن الوعى بالدين يشترط التخلص من النظرة الجزئية والنظرة الأحادية فى النظر إلى الدين، مؤكدًا حاجتنا إلى النظر نظرة كلية تتضافر فيها علوم الدين والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ومختلف العلوم من أجل أن نفهم ديننا بشكل أفضل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن أحد أهم المشكلات التى تواجهنا فى الحياة المعاصرة وعبر القرون الماضية، أن بعض الناس ينظرون إلى الأمور أو إلى الظواهر نظرة جزئية ثم يريدون فرض رؤيتهم على الآخرين باعتبار أن ما يرونه وحده هو الحقيقة، مستشهدًا بقصة "الفيل والمكفوفين"، قائلًا إن هذا المثال يعكس موقف معظم الناس فى معظم الأمور حتى فى الأخبار التى تنتشر على مواقع السوشيال ميديا، وتأخذ جزءا من الحقيقة ويتم التمسك بهذا الجزء ضد الآخرين، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه يتكرر مع المتعاملين مع الدين، وأن كلا منهم ينظر إلى الدين نظرة جزئية أحادية ويزعم أن الدين كله هو هذا الجزء.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هناك إشكالية فى التعامل مع الحقيقة بين النظرة الجزئية وبين النظرة الكلية، مؤكدًا أن الأمور تقاس بنتائجها.

ومن جانبه أكد الشيخ جابر طايع رئيس قطاع الشؤون الدينية السابق بوزارة الأوقاف، ضرورة فهم الأمور والوعى بها، وضرورة الفهم الدقيق للدين، موضحًا أن الوعى يكون عبر مراحل ليكون وعيا حقيقيا وهى مثل التجرد والإخلاص والفهم، موضحا أن بعض الأمور فى الدين لا يمكن الأخذ بها بشكل مطلق ولكن لابد من الأخذ بظروف كل عصر.

وأكد رئيس قطاع الشؤون الدينية السابق بوزارة الأوقاف، ضرورة عدم السماح لأى شخص بالحديث عن أمور الدين سواء فى الإعلام أو دور العبادة بدون وجود ترخيص له بما يساهم فى حجب انتشار أو بث أى أفكار إرهابية أو متطرفة.

وأوضح الشيخ طايع، الفرق بين الإجماع والقياس، مشيرًا إلى أن الإجماع يتمثل فى ما أجمع عليه علماء الأمة فى مرحلة ما، وتوجد 4 مصادر أساسية معتبرة، وما عداها فهو غير معتبر، بينما يتمثل القياس فى قياس مسألة فى الحاضر على مسألة فى السابق، لافتًا إلى أن علماء الدين اليوم مقلدون وليسوا أصحاب مذاهب، وأن كل شخص له أن يتبع مذهب معين ما لم يكن من أهل النظر، مع إجازة التنقل بين المذاهب.

وأكد الشيخ طايع، أن الدكتور محمد الخشت ليس علمانيا وأنه يستشهد بالقرآن الكريم بدرجة كبيرة تفوق الآخرين، مضيفًا أن الجماعات المتطرفة نجحت فى حقبة من الزمن فى عمل انفصال بين الفرد والدولة، وعملوا على أن يصموا آذان الناس عن علماء مخلصين وذوى كفاءة كبيرة، مع تصدير علماء أو أفراد ليس لدبهم أى قدر من المعرفة، مؤكدًا أن المصريين استعادوا وعيهم، وتطور فكرهم، وأن الدولة قامت بدورها فى العديد من الجوانب كما أن الدولة ترعى الدين بشكل كبير من خلال عدة إجراءات من بينها بناء المساجد.

وعقب المحاضرة المشتركة تم فتح باب الحوار مع الطلاب، حول أهم القضايا التى ناقشتها المحاضرة لإثراء أفكارهم من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.

وفى نهاية اللقاء تم توزيع مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة على الطلاب من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمامهم، ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعى فى إطار الجهود المتواصلة نحو تطوير الوعى الوطنى.