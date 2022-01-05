/670511/رشا-أبو-شقرة-تطالب-بإنشاء-مدرسة-الصناع-المصريين-للتعليم-والتدريب-الفني-بتنزانيا

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، باقتارح للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لكا من الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولين والدكتور طارق شوقي، وزير اتلربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تشكيل لجنة فنية لإنشاء مدرسة تحمل اسم " الصناع المصريين للتعليم والتدريب الفني " بجمهورية تنزانيا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم رشا أبو شقرة بقتراح لانشاء مدرسة للتعليم الفني بتنزانيا

انشاء مدرسة مصرية للتعليم الفني بتنزانيا

وأوضحت رشا أبو شقرة، فى الاقتراح المقدم منها، أن ذلك جاء نظراً للأهمية الكبري للتعليم الفني في افريقيا بوجه عام وفي تنزانيا بوجه خاص وذلك لإحتياجها للأيدي العامله المدربه.

هذا وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن إعادة فتح محطة قطار كوبرى الخشب وتحويلها إلى محطة رئيسية- محافظة الجيزة.

كما تناقش لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب شريف الجبلي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن القيام بعمل رحلات توعوية للأماكن الأثرية للطلاب الأـفارقة بالمدارس المصرية لتدعيم أواصر الانتماء للثقافة والهوية المصرية.