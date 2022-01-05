/670514/النائب-طارق-الخولي-يطالب-التضامن-الإجتماعي-بوضع-إستراتيجية-فعالة-لمواجهة-حالات-الإنتحار

دوت الخليج

وأضاف الخولي، أنه استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، متمنيا توجيه طلب إحاطته إلى وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن طلب إحاطته بـشـــــــــــــــأن سُبل مواجهة الانتحار، جاء بالتزامن مع وقوع عدة حوادث انتحار في الآونة الأخيرة.

سُبل مواجهة الانتحار

كما أكد أن الإحصائيات أشارت إلى نسب تستدعي النظر فى الأمر كما أشار أطلس الصحة النفسية الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2017، أن مصر ليس لديها إستراتيجية وقائية على المستوى الحكومي لمواجهة الانتحار؛ مما يعني أن الوضع الحالي يدعو إلى اتخاذ خطوات جادة لتوجيه الدعم النفسي والإرشاد الصحيح للمواطنين، خاصة الفئة الشبابية.

وتابع الخولي: أنه بناءا علي ذلك أرجو من وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، التنسيق فيما بينهم لعمل دراسة استقصائية حول أسباب وقوع عدة حالات انتحار ووضع إستراتيجية فعالة تساهم في حلها، كما أنه يجب إطلاق مبادرات حكومية تهدُف إلى نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية والتوعية بأنه مرض يستدعي العلاج.

وأكد علي ضرورة إنشاء وحدات للصحة النفسية بالمدارس، والجامعات وأماكن العمل؛ لأنها ستكون بمثابة الخط الإرشادي للمواطنين ومحل جذب لهم، داعيا إلى بحث مدي إمكانية إدراج حملة قومية لرعاية كل ما يتعلق بالأمراض النفسية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، مشددا على ضرورة أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع .