جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لجمهورية تشاد، بقصر الاتحادية.



جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لجمهورية تشاد، بقصر الاتحادية. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى يستقبل رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لجمهورية تشاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.