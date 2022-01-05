رئيس شعبة الأدوية يكشف عن منتج جديد لعلاج كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مصر حاليًا فى الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والوضع حتى الآن تحت السيطرة، موضحًا أن هناك استعدادات قوية نفذتها الحكومة، لمواجهة الجائحة عبر تجهيز الأدوية والمستشفيات والمستلزمات الطبية.





وتابع عوف خلال مداخلة عبر "سكايب" إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن مصر بها مخزون استراتيجى من أدوية علاج أعراض كورونا يكفى من 6 إلى 12 شهرًا، ولا يوجد أى مشكلة فى أى صنف لا يوجد له بديل، حيث أن كل صنف له من 30 إلى 40 بديلًا متاحًا، قائلًا: "نستطيع التعامل مع أى حالة".

وكشف أن هناك منتجًا جديدًا لعلاج كورونا وهو "مولنوبيرافير" وليس لقاح ويتم العمل عليه من قبل العديد من الشركات العالمية، وستحصل عليه مصر بعد الموافقة على بيعه وتداوله، لافتًا إلى أن الشركات المصرية مستعدة لإنتاج الأدوية الأحدث فى علاج كورونا حيث يوجد أكثر من 14 شركة للتسجيل، ومصر واحدة من 4 دول على مستوى العالم تم اختيارها لإنتاج علاج كورونا بعد الموافقة على تداوله وسيتاح داخل المستشفيات ولن يُسمح بتداوله فى الصيدليات.

الجدير بالذكر، أن برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.