الصحف الكويتية تبرز زيارة شيخ الأزهر لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - اهتمت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الأربعاء، بزيارة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنائس المصرية، بالعام الميلادى الجديد.





وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان "شيخ الأزهر: التهنئة بالمناسبات الدينية من فلسفة ديننا الحنيف "أن شيخ الأزهر أعرب خلال اللقاء عن خالص تهانيه للإخوة المسيحيين، داعيا الله -عز وجل- أن يجعل هذا العام عام خير ومحبة وسعادة، وأن يرفع الله فيه الوباء والبلاء، مؤكدا أن الرسالات السماوية بينها مشتركات أخلاقية كثيرة، وأن من بين هذه المشتركات هى قيمة السلام، وقيمة الأخوة حيث يقول رسولنا الكريم: «اللهم ربنا ورب كل شىء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة».

كما استعرضت الصحيفة تصريحات راعى الكنيسة المصرية فى الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوى، وتأكيده أن الكويت بلد الحريات الدينية والتسامح والإخاء والمحبة، مشيرا إلى تصريحات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، والتى قال عنها بيجول إنها «تكشف ما فى داخله من قلب طيب يقتدى به الجميع وتستنير به الأذهان، مضيفا «هكذا عشنا فى مصر وجئنا هنا إلى الكويت لنرى نفس الروح من التسامح والإخاء والمحبة فى الكويت".

وفى صحيفة الجريدة الكويتية وتحت عنوان أسعار النفط تصعد فوق 80 دولار مع اتفاق «أوبك+» على زيادة الإنتاج أكدت الصحيفة أن ارتفاع أسعار النفط اثنين بالمائة أمس الثلاثاء، مع اتفاق منتجو «أوبك+» على التمسك بالزيادة المقررة لشهر فبراير القادم استنادا إلى مؤشرات بأن السلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا لن يكون لها سوى تأثير محدود على الطلب.

وفى صحيفة "القبس" الكويتية وتحت عنوان «برنامج الحكومة».. التحول الرقمى مرتكز للإصلاح “كشفت الصحيفة أنه مع مناقشة مجلس الوزراء الكويتى خلال اجتماعه أمس الثلاثاء أتضح أن الملامح الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة المتوقع إعداده وتقديمه إلى مجلس الأمة، سيكون قريبا ومشابها لبرنامج الحكومة السابقة الذى تم رفعة لمجلس الأمة قبل أشهر.