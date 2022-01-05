القباج: مدارس الهيئة الإنجيلية خرجت قيادات وأجيالا تخدم فى كل مناحى الحياة

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والوفد المرافق له، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى.





حضر اللقاء أيمن عبد الموجود، مساعد الوزير لشؤون مؤسسات العمل الأهلى، والدكتورة ميرفت صابرين، مساعد الوزير للحماية وشبكات الأمان الاجتماعى، ووفد من قيادات الهيئة الإنجيلية، منهم سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، وباسم بديع، رئيس قطاع الشؤون المالية.

ورحبت نيفين القباج برئيس الهيئة الإنجيلية، والوفد المرافق له، وقدمت التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربة عن سعادتها بالزيارة ومؤكدة على اعتزاز وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ الهيئة الإنجيلية التنموى ودورها الوطنى والتنموى، وشعورها بالفخر بنشاط الهيئة الإنجيلية المؤثر فى المجتمعات المصرية، كما أن مدارسها المتعددة خرجت قيادات وأجيال تخدم فى كافة مناحى الحياة

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية تقديره الكبير لدور وزارة التضامن فى الارتقاء بمنظومة العمل التنموى فى مصر، متابعا: "نشعر بفخر عظيم بنشاط وزارة التضامن فى الفترة الحالية ومساهماتها الملموسة فى المشروعات القومية.

وأشار القس أندريه زكى إلى أن القيادة السياسية لم تدخر جهدا فى عمليات التنمية والبناء المستمر التى تساهم فى إحداث نقلة حقيقية فى نهضة مصر الحديثة، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعى تبذل قصارى الجهود فى مختلف البرامج والمشروعات التنموية، وأنها دائمة التواصل مع المجتمعات المحلية، مما يساهم فى تحقيق تغييرا حقيقيا فى حياة الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض الجهتان سبل التعاون فى كل المجالات بما يشمل التمكين الاقتصادى خصوصا فى المناطق الريفية، وتقديم خدمات تأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة والتوسع فى مراكز الاكتشاف المبكر، بالإضافة إلى تكثيف العمل فى مجال الطفولة المبكرة وحماية الأطفال فاقدى الرعاية.

كما تطرق الحديث عن التعاون فى المجال الثقافى، مع تسليط الضوء على فتح قنوات الحوار المجتمعى ونشر ثقافة احترام الاختلاف على أساس واحد وهو المواطنة سواء داخل مصر أو خارجها، مع أهمية توثيق ومشاركة الانجازات التنموية والحقوقية التى تحققها الدولة بكافة مؤسساتها.

يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واحدة من منظمات المجتمع المدنى المصرى ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولى اهتماما كبيرا بالإنسان دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة، فالإنسان محور رسالتها وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية فى المجتمع.