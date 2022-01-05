وفد من جامعة السوربون يطلع على المشروعات التنموية ببورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل عادل الغضبان محافظ بورسعيد،، وفدا من جامعة السوربون الفرنسية، ضم عددا من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلاب كلية الاقتصاد بالجامعة، بهدف إطلاعهم على المشروعات التنموية والقومية والسياحية بالمحافظة.





ورحب محافظ بورسعيد بوفد الجامعة مقدما لهم الشكر على زيارتهم للمحافظة وتفقد عدد من الاماكن، وتم عرض فيلميين حول إنجازات المحافظة فى العديد من المجالات. وأشاد المحافظ بمكانة الجامعة التى تعد واحدة من أعرق الجامعات فى العالم، ودورها المعرفى والثقافى والبحثى بما يجعلها منارة معرفية وتعليمية. وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد جهود إنشاء وتطوير عددا من المشروعات التنموية والخدمية والقومية على أرض المحافظة، مؤكدا أن بورسعيد كانت أولى محافظات الجمهورية فى تطبيق مشروعات التحول الرقمى الجديد والتأمين الصحى الشامل، واللذان ساهما فى تحقيق طفرة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن المشروعات تهدف فى المقام الأول للارتقاء بحياة المواطنين، من خلال إنشاء وتطوير المشروعات الخدمية فى مختلف القطاعات، مؤكدا أن المواطنين والزائرين لمسوا هذه الطفرة فى محافظة بورسعيد.

وأثنى LENDJEL، مدير الدراسات العليا بكلية النقل الدولى بجامعة السوربون، على إدارة هيئة قناة السويس الناجحة لهذا المرفق العالمى، مما جعلها هدفا هاما لإطلاع الدارسين بالجامعة على مثل هذه النماذج البارزة فى إدارة مشروعات واستراتيجيات النقل البحرى، ليتكون لدى الطلاب نظرة احترافية عن كيفية الإدارة الناجحة. وفى ختام الزيارة، قدم محافظ بورسعيد درع المحافظة لـ LENDJEL، مشيدا بالعلاقات الثنائية التى تجمع الجانبين الفرنسى والمصرى. وأشاد LENDJEL، بجهود الأجهزة التنفيذية بقيادة عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى تحقيق طفرة غير مسبوقة على أرض بورسعيد متمنيا مزيد من النجاح والتقدم لمدينة بورسعيد.

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