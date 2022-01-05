معلومات الوزراء يصدر بيانا بشأن اهتمام المصريين بالأجهزة الموفرة للطاقة

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز إلى أن أكثرهم من الذكور، وقاطنى الحضر، والمحافظات الحضرية، ومحافظات الوجه البحرى، بالإضافة إلى ذوى المستوى التعليمى الثانوى وما يعادله، والجامعى فأعلى والمستوى الاقتصادى المتوسط والأعلى بالعينة، فى حين أعرب 29.7% منهم أنهم لا يهتمون بشراء مثل هذه الأجهزة، فى حين لم تحدد النسبة الباقية 30.7%.

جاء ذلك فى استطلاع الرأى الذى أجراه مركز المعلومات على عينة من أرباب الأسر المصرية خلال شهر ديسمبر 2021، للتعرف منهم عن مدى اهتمامهم باقتناء أجهزة كهربائية موفرة للطاقة وتحتوى على بطاقة كفاءة الطاقة، وهى بطاقة توعوية تساعد المستهلك على المقارنة بين الأجهزة الكهربائية من حيث كفاءتها فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

أما عن استعدادهم لدفع مزيد من الأموال مقابل شراء أجهزة كهربائية موفرة للطاقة ولفاتورة الكهرباء وذلك عند شرائهم لأى جهاز جديد، أبدى 71.2% من الأسر المصرية بالعينة استعدادهم لذلك، و4.9% أبدوا موافقتهم ولكن وفقا لاعتبارات وشروط كان من أهمها أن يكون سعر تلك الأجهزة فى المتناول، وفى المقابل أبدى 13.7% معارضتهم للفكرة، و10.2% لم يحددوا.