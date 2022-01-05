قرار عاجل من الصحة بشأن 1358 منشأة طبية خاصة مخالفة فى 25 محافظة

جدة - نرمين السيد - أغلقت وزارة الصحة والسكان 1358 منشأة طبية خاصة مخالفة فى 25 محافظة خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 وحتى أمس الموافق 4 يناير 2022، ضمن الحملات الدورية التى تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و135 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بنى سويف، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء)، للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة.

من جانبه، لفت الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور.

وأشار زكى إلى تحرير 104 محاضر حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور والتى تنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة)، فضلاً عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التى تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كل المنشآت الطبية، حرصًا على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.