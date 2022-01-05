حصاد أداء جامعة أسوان لعام 2021

قدم د. أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعة خلال عام 2021.

وأشار التقرير إلى إضافة 300 سريرًا للمستشفى الجامعي بأسوان، وعدد من غرف العمليات والعناية المُركزة، للارتقاء بقُدرات المستشفى لخدمة مرضى المحافظة، حيث وصل عدد الحالات التي تستقبلها المستشفى إلى أكثر من 1400 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ يوميًا، كما يتم إجراء 2500 عملية جراحية شهريًا.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 85% من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة، واستكمال العمل فى مشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ، والتوسع فى قسم الغسيل الكُلوى بطاقة 56 ماكينة غسيل كُلوى، بالإضافة إلى التطوير الشامل فى الإنشاءات التي قامت بها الجامعة ومنها، متابعة العمل في الحرم الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 98.5 فدانًا، وتطوير معامل كلية العلوم وغيرها من المشروعات التي تهدف لتحسين العملية التعليمية بالجامعة.

وأبرز التقرير حصول جامعة أسوان على المركز (95) على مستوى العالم، والأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المُستدامة، والجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا فى هذا التصنيف.

كما جاءت جامعة أسوان في المركز (201-250) فى تخصص علوم الحاسب، وضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في تخصص الهندسة، وضمن أفضل 600 جامعة والمركز الرابع محليًا في تخصص علوم الفيزياء، وذلك وفقًا لتصنيف التايمز البريطاني للتخصصات.

وجاءت الجامعة في المركز (115) على مستوى الجامعات العالمية في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، والذي يضم أكثر من 900 جامعة على مستوى العالم، وجاءت في الفئة (151-180) ضمن تصنيف QS لأفضل الجامعات العربية لعام 2021/2022.