بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي:

وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

القباج:

تاريخ الهيئة الإنجيلية التنموي يشهد بأن لها دور وطني..ومدارسها المتعددة خرجت قيادات وأجيال تخدم في كافة مناحي الحياة

زكي:

نقدر دور الوزارة الكبير في الارتقاء بمنظومة العمل التنموي في مصر..ومنظمات المجتمع المدني تعيش عصرها الذهبي

استقبلت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والوفد المرافق له، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر اللقاء السيد أيمن عبد الموجود، مساعد الوزير لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين، مساعد الوزير للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ووفد من قيادات الهيئة الإنجيلية، منهم الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، والأستاذ باسم بديع، رئيس قطاع الشؤون المالية.

ورحبت السيدة نيفين القباج برئيس الهيئة الإنجيلية، والوفد المرافق له، وقدمت التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربة عن سعادتها بالزيارة ومؤكدة على اعتزاز وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ الهيئة الإنجيلية التنموي ودورها الوطني والتنموي، وشعورها بالفخر بنشاط الهيئة الإنجيلية المؤثر في المجتمعات المصرية، كما أن مدارسها المتعددة خرجت قيادات وأجيال تخدم في كافة مناحي الحياة

ومن جانبه أكد رئيس الطائفة الإنجيلية على تقديره الكبير لدور وزارة التضامن في الارتقاء بمنظومة العمل التنموي في مصر، متابعاً: "نشعر بفخر عظيم بنشاط وزارة التضامن في الفترة الحالية ومساهماتها الملموسة في المشروعات القومية.

وأشار القس أندريه زكي إلي أن القيادة السياسية لم تدخر جهداً في عمليات التنمية والبناء المستمر التي تساهم في إحداث نقلة حقيقية في نهضة مصر الحديثة، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل قصارى الجهود في مختلف البرامج والمشروعات التنموية، وأنها دائمة التواصل مع المجتمعات المحلية، مما يساهم في تحقيق تغييرًا حقيقيًا في حياة الفئات الأولى بالرعاية.

وقد قام الجهتان باستعراض سبل التعاون في كافة المجالات بما يشمل التمكين الاقتصادي خاصة في المناطق الريفية، وتقديم خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في مراكز الاكتشاف المبكر، بالإضافة إلى تكثيف العمل في مجال الطفولة المبكرة وحماية الأطفال فاقدي الرعاية.

كما تطرق الحديث عن التعاون في المجال الثقافي، مع تسليط الضوء على فتح قنوات الحوار المجتمعي ونشر ثقافة احترام الاختلاف على أساس واحد وهو المواطنة سواء داخل مصر أو خارجها، مع أهمية توثيق ومشاركة الانجازات التنموية والحقوقية التي تحققها الدولة بكافة مؤسساتها.

يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واحدة من منظمات المجتمع المدنى المصرى ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولى اهتماما كبيرًا بالإنسان دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة، فالإنسان محور رسالتها وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية فى المجتمع.