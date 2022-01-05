/670519/السيسي-يستقبل-محمد-ادريس-ديبي-رئيس-المجلس-العسكري-بجمهورية-تشاد

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الأربعاء، محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، وذلك بقصر الاتحادية.

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يأتي ذلك ذلك وفق ما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

هذا واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع.

الرئيس السيسي يوجه بإخراج تصميمات دار القرآن بالعاصمة الإدارية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الادارية الجديدة خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وما يضمه من قاعات ضخمة، لاسيما قاعة دار القرآن الكريم والتصميمات الهندسية الداخلية والخارجية لها، موجهاً سيادته بإخراج التصميمات الخاصة بدار القرآن ومركز مصر الثقافي الإسلامي على نحو يعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التي تدعو إلى التعايش السلمي وقبول الآخر وحرية الاعتقاد وفق سنة الاختلاف والتنوع في الكون.

كما تم أيضاً عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الأخرى في العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما مدينة الخيول العالمية، وحديقة الحيوان التي ستضاهي أرقى الحدائق المماثلة على مستوى العالم، وكذا سير العمل بشبكة الطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الإدارية حيث وجه السيد الرئيس بتطبيق التصميمات الهندسية الغنية والراقية لتلك المداخل لتتسق وتتناغم مع فلسفة العاصمة الإدارية الجديدة التي تشير إلى بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع باللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض نشاط الهيئة الهندسية في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، خاصةً ما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشباب والوحدات الصحية وقطاعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات الزراعية، والتي ستحقق نقلة نوعية ضخمة في الأحوال المعيشية والخدمية لسكان الريف المصري الذين يمثلوا أكثر من نصف تعداد مصر.

كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصةً داخل نطاق القاهرة الكبرى، بما فيها تطوير المداخل الشرقية لها، وكذا رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، وتطوير المحاور الرئيسية في منطقتي عين شمس والمرج، إلى جانب رفع كفاءة تقاطع الطريق الدائري مع الطريق الدائري الإقليمي. كما اطلع السيد الرئيس على جهود الهيئة الهندسية لتطوير بعض مسطحات الأراضي غير المستغلة داخل المدن والأحياء على امتداد الجمهورية.