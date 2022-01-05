/670527/تفاصيل--بروتوكول-تعاون-بين-كلية-العلوم-وشركة-مياه-الشرب-في-سوهاج

تسعى كل من كلية العلوم بجامعة سوهاج، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لعمل بروتوكول مشترك فيما بينهمافى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط

حيث التقىصباح اليوم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار- رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج -والعضو المنتدب بأساتذة كلية العلوم بجامعة سوهاج لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وقال رئيس قطاع معامل شركة مياه سوهاج والصرف الصحي، إن اللقاء تم فيه مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتحسين اداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومنها بحث سبل تحسين جودة مياه الشرب المنتجة ودراسة المشكلات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي وعقد دورات تدريبية فى مجالات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتوجيه الباحثين لإجراء بحوث فى مجال المياه وفتح باب التسجيل بالدراسات العليا الموجهة لمجال مياه الشرب والصرف الصحى.

مياه سوهاج تستعد للسدة الشتوية

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل خلال فترة السدة الشتوية والتي تبدأ من 9 يناير الجاري حتى 7 فبراير 2022 من خلال مراجعة صيانة وتشغيل جميع المحطات الارتوازية لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف ان هناك 27 محطة مياه ارتوازية تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع وانه تم تنفيذ سيناريوهات لغلق المحطات المتاثرة وتشغيل المحطات البديلة كما انه تم اجراء الدراسات الهيدروليكية للقرى المتاثرة بالسدة الشتوية.

واوضح م. رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنه تتاثر بعض المراكز والقرى بمحافظة سوهاج نظرا لانخفاض منسوب المياه بالترع حيث تتاثر قرية جزيرة طوخ وقرية اولاد حمزة بمركز المنشاة بضعف المياه بالادوار العليا وتتاثر قرى مزاتا والشيخ جبر وكوم الصعايدة ومنطقة الابعادية ونجع عبد النبى ونجع الطينة بمركز جرجا بضعف المياه بالادوار العليا كما تتاثر نجوع مازن شرق وقرية البلابيش المستجدة بمركز دار السلام بضعف المياه بالادوار العليا وفى مركز سوهاج تصل المياه للادوار الارضية فقط فى قرى بلصفورة والصلعا وونينة الشرقية وونينة الغربية والمحامدة القبلية وروافع القصير هذا بالاضافة الى وصول المياه للادوار الارضية بمنطقة حى الكوثر وقرية السلامونى بمركز اخميم وتضعف بالادوار العليا بمدينة اخميم ونجوع الصوامعة شرق ونجع مزيد وتنقطع بالمنطقة الصناعية بالاحايوة وانه سيتم ارسال سيارات مياه نقية للمصانع الملتزمة بسداد فواتير المياه.