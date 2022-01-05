/670538/مؤسس-ائتلاف-أولياء-الأمور-الأسر-المصرية-بدأت-رفع-حالة-الطوارئ-استعدادا-للامتحانات

دوت الخليج

وقال عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الطلاب وأولياء الأمور بدأوا في الإستعداد لإمتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث بدأ الطلاب في المذاكرة والمراجعة، وفي نفس الوقت يستكملون باقي مناهج الترم الأول، واصفه ذلك بالضغط الكبير عليهم خاصة أن المناهج كبيره ولا تناسب مدة وأيام الفصل الدراسي الأول.

مؤسس ائتلاف أولياء الأمور: أجواء الإستعداد للامتحانات تخيم علي الأسر المصرية

وطالبت عبير، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي المذاكرة والاجتهاد والبعد عن أي توتر وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم، والتركيز علي الوجبات المفيده التي تساعد علي التركيز وكذلك المشروبات، فيما ناشدت الوزارة وواضعي الإمتحانات بالبعد عن الأسئلة التعجيزية وأن يكون الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط، مراعاة لظروف الطلاب وأولياء أمورهم.

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة إتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، حيث قالت ولي أمر: "لسه مخلصين إمتحانات المهام لسنة ٤ إبتدائي وباقى أقل من أسبوع، مفيش وقت نذاكر القديم ولا الجديد، المنهج كبير جدا".

وأضافت ولي أمر أخري: "أكيد كل الأمهات بأيام حرجة لأنها أيام قليلة تفصلنا عن ميعاد الإمتحانات والكل يذاكر بكل جهد والأعصاب على آخرها لأن أغلبنا عنده مراحل مهمة وخاصة الشهادات، والله المعين لنا جميعا".

وتابعت أخري: "بنحاول نراجع ونحل إمتحانات بس للأسف مش لحقين، إحنا الجيزة وإمتحانات سنة سادسة للاسف يوم ٩/١"، وذكرت أخري: "سنه رابعه لسه المنهج طويل ومش عارفين نلم المواد الأساسية، كمان عندى مذاكر المواد اللى بره المجموع، بجد مفيش وقت يعنى اذكر اللى جوه المجموع ولا اللى بره المجموع".