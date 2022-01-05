/670516/الإعدام-شنقا-لسفاح-الإسماعيلية-بعد-رأي-فضيلة-المفتي

قضت محكمة الإسماعيلية تاييد حكم الإعدام على سفاح الإسماعيلية وتحمله المصاريف الجنائية في قتل أحد المواطنين بالمحافظة والشروع في مقتل أثنين أخرين.

الإعداد شنقا لسفاح الإسماعيلية بعد رأي فضيلة المفتي

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أقوال أهالي المجني عليه بعد صدور حكم سفاح الإسماعيلية

اعترافات وأقوال صادمة، قالت الأم انا أبني ملبوس ومعموله سحر وكان بقاله كام يوم قبل الواقعة مش طبيعي، وابني أحسن واحد في عيالي ومحترم وبتاع ربنا أبني كان مغيب ومش طبيعي وبيشوف حاجات مش موجودة بأستغرب دايما من أفعاله كنت بخاف أنه يطلع من البيت ليعمل مشاكل تاني مع الجيران.

محكمة جنايات الإسماعيلية

وفي سياق آخر أنكر المتهم سفاح الإسماعيلية، خلال الجلسة ارتكاب الجريمة بقوله “محصلش إي حاجة من اللي أنتو بتقولوا وأنا معامملتش حاجة ومش أنا اللي عملت”.

واقعة جريمة الإسماعيلية

والجدير بالذكر أنه قد اقر خلال التحقيقات بارتكابه واقعة جريمة الإسماعيلية التي هزت الرأي العام، وتحدث عن تفاصيل الحادث أمام جهات التحقيق، قائلا: أنا كنت أعرفه من 15 سنة، وكنت مدي أخته ماكينة شعر لتصليحها، وروحت أجيبها فدار بيني وبين أخوها حوار كبير بسبب تأخير تصليح الماكينة، ووقتها فكرت أقتله وأتخلص منه والدم جري في عروقي، واليوم دا كنت شارب مخدرات، من نوع الشابو وبتعاطى برشام كمان.

تقرير الصفة التشريحية

وفي سياق آخر اعترف المتهم بصحة ارتكاب الواقعة محل الاتهام، وتضمنت التحقيقات أدلة ثبوت تجاه المتهم من خلال شهود العيان، بالإضافة إلى تحريات مباحث الدائرة التى وقع فيها الحادث، وأكدت تعمد القاتل إزهاق روح الضحية، بالإضافة إلى تقرير الصفة التشريحية الذى أثبت بجواز حدوث الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

فصل رأس المجنى عليه عن جسده

وقررت المحكمة، بتحديد جلسة 4 ديسمبر أولى جلسات محاكمة مرتكب حادث الإسماعيلية، وأشارت التحقيقات أن المتهم تربص بالمجنى عليه وعندما شاهده فى الشارع اعتدى عليه بالضرب بمطواه حتى خارت قواه وسقط على الأرض فى مشهد صادم أمام المارة الذين حاول بعضهم التصدى للمتهم لكنهم فشلوا عندما وجدوا المتهم ممسكًا بساطور وبدأ فى فصل رأس المجنى عليه عن جسده، وأمام النيابة العامة أعترف المتهم بجريمته كاملة.