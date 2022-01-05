«ترك أعمالا مبدعة وخالدة»..البيت الفني للمسرح ينعي أحمد الحجار برسالة مؤثرة

/670523/ترك-أعمالا-مبدعة-وخالدةالبيت-الفني-للمسرح-ينعي-أحمد-الحجار-برسالة-مؤثرة

أصدر البيت الفني للمسرح بيانا لنعي الفنان الكبير أحمد الحجار شقيق المطرب علي الحجار، الذي وافته المنية في مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز ال 65 عاما.

دوت الخليج

وجاء نص بيان نعي البيت الفني للفنان أحمد الحجار كالآتي: "ينعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أحمد الحجار، والذي وافته المنية مساء أمس، تاركا أعمالًا فنية مبدعة وراقية ستبقى خالدة في وجدان جمهوره، كان آخرها العرض المسرحي "طقوس العودة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، الذي كان أداءه وألحانه، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

أصالة تنعي أحمد الحجار بكلمات مؤثرة

وحرص كلا من الهضبة عمرو دياب والمطربة السورية أصالة على مواساة على الحجار وأسرته، فنشرت أصالة صورة الراحل عبر خاصية استوري على حسابها على «إنستجرام» وعلقت: "رحم الله الفنان الكبير أحمد الحجار وعزائي لأخيه الصديق الأستاذ الكبير علي الحجار وسائر أسرته".

فيما نعاه النجم عمرو دياب قائلًا: "خالص عزائي لعائلة الحجاى لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار.. رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان".

تشييع جثمان أحمد الحجار عقب صلاة الظهر

هذا وقد أعلنت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار، مساء يوم الثلاثاء، عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وقد كان الموت غيب الفنان أحمد الحجار بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن ببالغ الحزن و الأسى على رحيله.

معلومات عن أحمد الحجار

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار".

وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى من الكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم تتابعت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله ما يقرب من أربعة ألبومات غنائية.