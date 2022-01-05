/670529/مخالف-للقانون-طلب-إحاطة-بشأن-قيام-مستشفى-57357-بانتقاء-المرضى-لقبول-علاجهم

تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير الصحة، بشأن قيام مستشفى "57 3 57" لعلاج سرطان الأطفال بانتقاء المرضى التي توافق على علاجهم بداخلها.

دوت الخليج

وقالت النائبة في طلب إحاطتها، أن مستشفى "57 3 57" صرح طبي عظيم، بناء المصريون بمختلف أطيافهم، لأجل أطفال المصريين، و تكبدنا الكثير والكثير من أجله وتكاتفنا حوله، كانت حلمًا حتى أصبحت واقعًا وحقيقة خرجت إلى النور بفضل تبرعات المصريين، وعلى أتم الاستعداد أن نبذل الجهد والعرق وأن نتبرع بآخر قرش لدينا لا شئ سوى أن يواصل رسالته النبيلة وهي مداواة آلام وأوجاع المرضى من أطفالنا، إلا أنه على أرض الواقع خلاف ما نراه على شاشات التلفزيون والإعلانات.

وأكملت جابر: المستشفى ترفض استقبال الكثير من الحالات لتلقي العلاج بها، حيث يقومون بانتقاء الأطفال المرضى الذين يتقرر علاجهم، ويضعون شروطًا ومعايير تعجيزية، وهي أن تكون إصابتهم في بدايتها ولم تفحصهم مستشفى أخرى، و الحالات القليلة التي يتوافق معها المعايير الموضوعة من جانبهم تحتاج هي أيضًا للموافقة على العلاج داخل المستشفى إلى "واسطة كبيرة"، وأما الكثير من الحالات ترفض المستشفى علاجهم لعدم انطباق المعايير والشروط الموضوعة من جانبها عليهم.

وأوضحت النائبة صفاء جابر، أن قيام المستشفى بانتقاء المرضى الذين يتقرر علاجهم على أساس معايير معينة ونسب الشفاء ومدى مرحلة المرض، أمر مخالف لمبادئ القانون والدستور، التي تنص على أن الحق في العلاج مكفول للجميع، قبل أن يكون أمر غير أخلاقي لا يتناسب مع الرسالة المنتظرة من المستشفى، ولأجلها أنفقنا ومازلنا ننفق الكثير من الأموال.