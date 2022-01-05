/670531/بيان-عاجل-فى-البرلمان-بشأن-غرق-مركب-صيد-فى-كفر-الشيح-على-متنه-9-أشخاص

ألقى النائب يونس فرج عضو مجلس النواب، بيان عاجل فى بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بشأن غرق مركب صيد من مركز البرلس بكفر الشيح قرب سواحل دمياط، مساء الإثنين الماضى، نتيجة انفجار اسطوانة غاز، كان على متنه 9 أشخاص.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم

حادث غرق مركب من مركز البرلس

وقال النائب فى بيانه ، فقدت البرلس بكفر الشيخ ستة أشخاص، اربعة منهم اشقاء وزوج اختهم وابن خالتهم، فى حادث غرق مركب صيد بالبحر الأبيض المتوسط قرب سواحل دمياط، حيث تعرض المركب للغرق نتيجة انفجار اسطوانة غاز كانت بالمركب الذى كان على متنه 9 صيادين.

واضاف فرج فى بيانه، مازال العدد الباقى غير معروف مصيره، حيث جرت محاولات لانتشال الضحايا، وقام محافظ كفر الشيح بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة البحث و انتشال الضحايا و لكن جميع المحاولات لم تنجح، ولم نعد قادرين على مواجهة تساولات أهالى الضخايا فى كفر الشيخ. وناشد عضو مجلس النواب، الجهات المعنية بسرعة التحرك وارسال طائرة استكشافية لتسهيل البحث عن الضحايا والوصول لهم، فى محاولة لرفع المعاناه عن الاهالى الذين يريدون دفن ابناءهم.

وتابع، احنا معرضين لمثل هذه الحوادث باستمرار، فهناك مركب اخر غرق امس لكن تم انتشال الجثة، مضيفا، نحتاج جهة نتواصل معها فى مثل هذه الحوادث.