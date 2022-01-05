/670535/شيماء-حلاوه-إصدار-1119-وثيقة-تأمين-للمصريين-العاملين-بالخارج-في-اليوم-الأول-شهادة-نجاح

اشادت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب بالخارج، بعدد المشتركين فى مجمعة التأمين الاختياري على المصريين المقيمين بالخارج، والتى وصلت فى يومها الاول الى 1119 وثيقة، واعتبرت ذلك شهادة نجاح لهذه الوثيقة متمنية ان يشترك بها كل المصريين فى الخارج، نظرا لاهميتها التامينية ولصون وحماية المصري فى الخارج.

شيماء حلاوه: إصدار 1119 وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج في اليوم الأول شهادة نجاح

واستكملت النائبة شيماء حلاوه:” إن الوثيقة حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، مقابل قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط سنويا، وتمتد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم”.

النائبة شيماء حلاوة يدعوا كل المصريين بالاشتراك فى وثيقة تأمين المصريين

ودعت عضو مجلس النواب، شيماء حلاوة، كل المصريين فى الخارج بالاشتراك خصوصا ان طريقة الاشتراك سهلة وبسيطة، وتتم من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، https://epti-egy.org/ep/.

وأضافت النائبة شيماء حلاوه:” وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط. وكانت السفيرة نبيلة مكرم وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.