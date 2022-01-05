/670536/إحالة-تعديلات-قانون-الشهر-العقارى-إلى-لجنة-مشتركة-من-التشريعية-والخطة-والموازنة-بالبرلمان

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس.

دوت الخليج

وجاء مشروعا القانونين كالتالى :

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (دوت الخليج 1، والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية”.

النائب يونس فرج يحذر من تكرار حادث غرق مركب صيد البرلس

وشهدت الجلسة العامة للنواب إلقاء بيان عاجل عن حادث غرق مركب صيد البرلس ، نتيجة انفجار انبوبة البوتاجاز بالمركب ما أدى لغرق المركب وفقدان ستة صيادين وإنقاذ 3 آخرين.

تحذيرات مشددة

ألقي النائب يونس عبد الرازق فرج عضو المجلس البيان العاجل خلال الجلسة العامة ، مؤكدا أن الحادثة كارثية بكل المقاييس . أضاف أن البرلس معرضه لتكرار مثل تلك الحوادث ، خاصة وأن غرق مركب آخر بالقرب من جمصة ، مطالبا بتحديد جهة معينة للتواصل معها حال حدوث تلك الحوداث.

جلسة مزدحمة

وكانت قد بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتشهد الجلسة العامة وفقا لجدول الأعمال استكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان.

ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيا على 6 مشروعات بقوانين سبق وناقشها المجلس.

وتضم قائمة القوانين:

مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.