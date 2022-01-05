/670539/إكتمال-النصاب-القانوبي-لعمومية-انتخابات-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم

اكتمل النصاب القانوني لعمومية الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور 104 نادي حتى الأن من أصل 124.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقام اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة ويتضمن جدول الأعمال إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة الجبلاية حتى نهاية 2024.

القائمة الأولى:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

والقائمة الإحتياطية تضم كلا من، خالد أبو الوفا، عادل سلومة، عزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

القائمة الثانية:

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.

أما القائمة الإحتياطية تضم كلا من، مصطفى لطفى، شريف عبد المنعم، نجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

قبل غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، تم تقديم قائمة جديدة لتتواجد في الانتخابات من أجل منافسة جمال علام.

وقد أعلن مجلس إدارة نادي سوهاج الرياضي في جلسته الطارئة بتقديم أوراق الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة.

وجاءت قائمة المرشحين للانتخابات كالتالي:

محمد إبراهيم سالم محمد "منصب الرئيس"

محمد حسني محمد أبو دهب "نائب الرئيس"

مؤمن زكريا جاد مصطفى "عضوية مجلس إدارة"

أسامة محمود أحمد حسين "عضوية"

محمد حسن محمد حسن "عضوية"

مصطفى محمد خليفة عبد اللطيف "عضوية"

حامد مرتضى حامد أبو دهب "عضوية"

إسلام عبد رب النبي أبو العلا "عضوية"

نيفين جمال عبد الرحيم عثمان "عضوية"

مصطفى لطفي عبد اللطيف زيدان "قائمة إحتياطية"

شريف عبد المنعم محمد أحمد "قائمة إحتياطية"

نجلاء شبل أمين عبد البر "قائمة إحتياطية"