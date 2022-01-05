/670541/جبالي-يحيل-تعديلات-قانون-الشهر-العقاري-للجان-المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقارى، على مادة واحدة ومادة للنشر، ونصت المادة الأولى على، يرجى العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.

المادة الثانية ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

جبالي يحيل تعديلات قانون الشهر العقاري للجان المختصة

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة أن التأجيل لإتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.

واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم اإرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021، بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.