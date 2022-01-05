عاجل- هل امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد؟ الحكومة ترد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن اقتصار أسئلة امتحانات منتصف العام الدراسى الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى على الاختيار من متعدد.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار أسئلة امتحانات منتصف العام الدراسى الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى على الاختيار من متعدد.

وأوضحت أن امتحانات منتصف العام الدراسى الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى ستكون أسئلة متنوعة تشمل كلاً من أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، مُشيرةً إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد ستكون إلكترونية فى المواد الدراسية الأساسية، ويتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشرى، بينما ستكون الأسئلة المقالية ورقية فى بعض المواد، ويتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة، وذلك بهدف اختبار مهارات وقدرات الطلاب فى الموضوعات الدراسية المختلفة.

وفى سياق متصل، سيتم إجراء امتحانات منتصف العام الدراسى للصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً على التابلت داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وسيكون الامتحان أوبن بوك (Open book)، دون السماح باصطحاب الكتب الورقية إلى الامتحان، بينما تتوافر الكتب الرقمية على التابلت، وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكترونى، كما سيتم إجراء امتحانات المواد خارج المجموع ورقياً، والتى يتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.