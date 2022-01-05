افتتاح معرض بصمة لطلاب القسم الحر بـ«فنون جميلة» جامعة حلوان (صور)

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وأقيم بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض القسم الحر تحت عنوان "بصمة" بقاعة العرض الكبرى بالكلية، حضر الإفتتاح مجموعة من أعضاء هيئة التدريس.
وشارك بالمعرض 70 دارسا شاركوا بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، عبارة عن 67 عمل رسم وتصوير، 9 عمل عرايس، 13 عمل نحت ميدانى، 5 أعمال نحت بارز.
ويوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة دور المعارض الفنية فى الارتقاء بالذوق العام ودعم تشجيع المواهب الفنية سواء وهو الأمر الذى تتميز به الكليات الفنية بالجامعة والتى تضم العديد من الكوادر الذين يجمعون بين الموهبة والدراسة العلمية وهو ما ينعكس فى جودة ورقى المعارض الفنية.
وفى كلمتهم للدارسين أشاد الدكتور عمرو محمد سامى عميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتلك الأعمال الفنية المعروضة، مؤكدين أن تلك الأعمال أعمال فنية إحترافيه وأن عنوان المعرض جديرا بهذا الأسم لأن تلك الأعمال المعروضة حقا ستترك بصمة فنية يشهد لها الجميع، مؤكدين أن الكلية تدعم المواهب وتقدم لهم كل الدعم من خلال القسم الحر.
وقد تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع الدارسين بالقسم الحر والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، هذا وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022.
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