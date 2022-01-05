مدبولى يشهد توقيع بروتوكول لتنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية بالعدل

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية.





ووقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والمستشار هانى حنا سدرة، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وحضر مراسم التوقيع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتى التوقيع على بروتوكول التعاون فـى إطـار تنفيذ المشروع القـومى للتحـديث والتطوير والتحـول الرقمـى الـذى ترعاه القيادة السياسية، واتساقاً مع أهداف المشروع القـومى للتكنولوجيـا الـذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتماشياً مع الاهتمام الخـاص الذى توليـه وزارة العـدل لتطـوير وتحـديث منظومـة العمـل القضـائية، واسـتراتيجية وزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات لتحقيـق الانطلاقـة المنشـودة فـى هـذا المجـال فـى إطـار الخطـة القوميـة للاتصالات والمعلومـات، والتى تضمنت أحد محاورها تطـوير وميكنـة دورات الأعمـال، وهو الأمر الـذى توليـه القيـادة السياسية الاهتمـام البـالغ نظرا لارتباطـه وتأثيره الوثيق على المواطن المصرى.

وفى ضوء كون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات الاستشـارى الفنـى الرئيسـى للمشـروع والجهـة المرجعية فنيا فيما يتعلق بأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجهات الدولة، فقد اتفقت وزارة العـدل علـى اسـتثمار مـا سـبق أن تحقـق مـن نـجـاح فـى مشـروعات أخـرى مثيلـة، ووقعا على هذا البروتوكول الذى يهدف إلى تطوير وميكنة الدورة التشريعية، بقطاع التشريع بوزارة العدل، ووضـع آليـة لربط قطـاع التشـريـع بالوزارة مـع مجلـس الـوزراء، ومجلـس النـواب، ووزارة شئون المجالس النيابية، وأى جهات أخرى ذات صلة بالدورة التشريعية، هذا بالإضافة إلى إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار فيما يخص الدورة التشريعية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن نطـاق عمـل البروتوكـول يتمثل فـى تـطـويـر وميكنـة الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بوزارة العـدل من خلال مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تحديد نطاق الأعمال والاحتياجات والمواصفات الفنية، بما فى ذلك تحليـل الاحتياجات الخاصـة بتطـوير وميكنـة إجـراءات الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العدل، والجهات المعنية، ووضع خطة تفصيلية بهذه الاحتياجات، وإعداد وثيقة مشروع بالاحتياجات الفنية من برامج وتطبيقات وبنية أساسية، فضلاً عن تحديد الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع والموازنة المطلوبة.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن متابعة وتنفيذ المشروع من خلال ثلاثة محاور، يعتمد المحور الأول فيها على تنفيذ البرامج والتطبيقات، من خلال تطوير منظومة إلكترونية خاصة بقطاع التشريع بوزارة العدل، وربطها بكافة الجهات، والهيئات ذات الصلة بالدورة التشريعية، ومنها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة شئون المجالس النيابية، وكافة الجهات المعنية.

فيما يتضمن المحور الثانى البنية التكنولوجية والاتصالات، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع التشريع بما يتناسب واحتياجات المشروع، وتوفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للمشروع، وتوفير خطوط الربط، وتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفير نظم الأمان والسرية وأحقية الاطلاع لمستخدمى النظام كل بحسب صلاحياته، وتوفير آلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، والدعم الفنى المتخصص سواء فى صورة استشارات أو دراسات أو بالاستعانة بكوادر فنية من شركات القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتعلق المحور الثالث بالتدريب، والذى يعتمد على تقييم الاحتياجات وتدريب ورفع مهارات وكفاءة العاملين فى استخدام البرامج والتطبيقات المستهدفة.

من جانبه أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن مخرجات هذا المشروع تتمثل فى إعداد نظام أرشيف إلكترونى لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات محل البروتوكول، وتوفير منظومة إلكترونية، لميكنة إجراءات الدورة التشريعية، فضلاً عن توفير آلية للربط بين قطاع التشريع والجهات ذات الصلة.