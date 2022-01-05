وزير التموين يهنئ البابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قداسة البابا ‏تواضروس الثانى بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.





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