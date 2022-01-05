محافظ أسيوط: تنظيم قوافل علاجية بيطرية بقرى صدفا والقوصية خلال يناير

وأوضح محافظ أسيوط حسب بيان اليوم الأربعاء، أنه تم وضع خطة لتنفيذ عدد من القوافل البيطرية خلال شهر يناير الجارى لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية مجانا، وتوفير العلاج اللازم لها لرفع المعاناة عن كاهل المربى الصغير وللحافظ على الثروة الحيوانية، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ القوافل والبرامج العلاجية.
وأضاف الدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أنه سيتم تنظيم قافلة علاجية بيطرية بقرية أولاد الياس التابعة لمركز صدفا الثلاثاء القادم 11 يناير، وبقرية بوق التابعة لمركز القوصية 18 يناير، وبقرية بنى زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح 25 يناير الجارى، وذلك ضمن خطة مديرية الطب البيطرى للقوافل البيطرية المجانية خلال شهر يناير الجارى.
وأشار ممدوح إلى أن تلك القوافل تقدم العديد من الخدمات من بينها إجراء تحصينات من الأمراض المختلفة وإجراء عمليات التلقيح الاصطناعى للماشية وتوفير العلاج اللازم للأمراض التى قد تصيب الماشية فضلا عن تنظيم الندوات الارشادية والتعليمية، لافتا إلى اهتمام المحافظ بهذا القطاع وتوجيهاته المستمرة لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق والتعاون وتقديم الدعم لهذه القوافل التى تم وضع جدول زمنى لها ليستفيد بها أكبر قدر من المواطنين فى قرى ونجوع المحافظة.
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