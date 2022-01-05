قواعد امتحانات نصف العام للصفين الأول والثانى الثانوى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح قواعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول. وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات عند ظهور أى حالات مرضية خلال الامتحانات.

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