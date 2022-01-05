رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المسيحيين فى مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها، قائلًا: "نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذا العيد على قداسته والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات".

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