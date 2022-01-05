تبدأ 9 يناير.. جامعة قناة السويس تعلن جداول الامتحانات

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى ستبدأ يوم 9 يناير الحالى بامتحانات متطلبات الجامعة التى تستمر من 9 إلى 11 يناير على أن تبدأ الامتحانات النظرية 15 يناير وتستمر حتى 3 فبراير، موضحا أن أجازة نصف العام ستكون اعتبارا من 5 فبراير وحتى 17 فبراير ليبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير.





وأوضح رئيس الجامعة فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الإعلان عن دليل الإجراءات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى والذى يشمل الضوابط والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترول والتصحيح، إضافة إلى الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين فى اللجان الامتحانية، وكذلك الطلاب. وأشار إلى أنه تم الإعلان عن جداول الامتحانات بجميع الكلية وعلى مواقعها، مع التشديد على الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتنبيه على إدارات الكليات بالالتزام بتوزيع الطلاب على اللجان، مع عمل مخطط بأسماء وأرقام جلوس وأقسامهم وشعبهم، وأن تراجع جيدا فى أقسام شؤون الطلاب بالكلية، قبل إعلانها على جميع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للكليات، ومواقع التواصل المختلفة. وشدد على منع دخول أى طالب إلى الجامعة والامتحانات غير حاصل على تطعيم كورونا أو شهادة pcr تثبت خلوه من المرض، يقدمها كل 3 أيام وضرورة الكشف على الطلاب قبل الدخول للجامعة، وحال ظهور أعراض المرض عليه، يتم منعه من الدخول وتحويله إلى اللجنة الطبيبة للفحص والكشف.

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