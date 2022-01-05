الحكومة تنفى اقتصار أسئلة امتحانات منتصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي...

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اقتصار أسئلة امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي على الاختيار من متعدد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار أسئلة امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي على الاختيار من متعدد، مُوضحةً أن امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون أسئلة متنوعة تشمل كلاً من أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، مُشيرةً إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد ستكون إلكترونية في المواد الدراسية الأساسية، ويتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، بينما ستكون الأسئلة المقالية ورقية في بعض المواد، ويتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة، وذلك بهدف اختبار مهارات وقدرات الطلاب في الموضوعات الدراسية المختلفة.

وفي سياق متصل، سيتم إجراء امتحانات منتصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على التابلت داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وسيكون الامتحان أوبن بوك (Open book )، دون السماح باصطحاب الكتب الورقية إلى الامتحان، بينما تتوافر الكتب الرقمية على التابلت، وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني، كما سيتم إجراء امتحانات المواد خارج المجموع ورقياً، والتي يتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.

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