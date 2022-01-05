النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة.

وتنص المادة 4 على أنه يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولي وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

كما نصت المادة 5 على أن يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي:

‌أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

فيما نصت المادة 6 على أن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط، وتحديد اللائحة التنفيذية وتشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التي تعدها.