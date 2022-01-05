رئيس النواب بعد التصويت نهائيا على 5مشروعات بقوانين جديدة«شكرا لكم على الفقرة الرياضية»

/670552/رئيس-النواب-بعد-التصويت-نهائيا-على-5مشروعات-بقوانين-جديدةشكرا-لكم-على-الفقرة-الرياضية

أخذ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى،رئيس المجلس الرأي النهائى على 5 مشروعات بقوانين سبق وناقشها المجلس في جلساته السابقة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة اليوم

الجلسة العامة للبرلمان

وداعب من المستشار حنفي جبالي، الأعضاء عقب التصويت على مشروعات القوانين، قائلا: شكرا لكم على الفقرة الرياضية"

وجاءت تلك المداعبة من رئيس المجلس، نظرا لأن المجلس صوت على كل مشروع قانون على حده، وقوفا.

مشروعات القوانين

وجاءت قائمة القوانين كالتالي:

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.