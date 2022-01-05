/670555/وصول-جثمان-أحمد-الحجار-إلى-مسجد-السيدة-نفسية

انتشر منذ ساعات خبر وفاة الفنان أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار وابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار، عن عمر ينهاز 65 عاما، ونعاه العديد من الأشخاص في حالة من الحزن والأسى على فقدانه.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل وصول جثمان أحمد الحجار إلى مسجد السيدة نفسية وذلك خلال السطور القادمة.

وصول جثمان أحمد الحجار لمسجد السيدة نفيسة

وصل جثمان الراحل أحمد الحجار إلى مسجد السيدة نفيسة للصلاة عليه وتشييعه.

توافد الأهل والأقارب لتشييع الجثمان

توافد المصلين من الأهل والأقارب لمسجد السيدة نفسية للصلاة علي جثمان أحمد الحجاز وتشييع جثمانه. و جاء ذلك بحضور عدد كبير من الأشخاص من أبرزهم منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر

أعلنت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار، مساء يوم الثلاثاء، عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر يوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة. وقد كان الموت غيب الفنان أحمد الحجار بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن ببالغ الحزن و الأسى على رحيله.

معلومات عن أحمد الحجار

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار".

وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى من الكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم تتابعت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله ما يقرب من أربعة ألبومات غنائية.

حفلات علي الحجار

وكان قد أحيا المطرب على الحجار أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحيها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا.

كما أحيا حفلًا غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.