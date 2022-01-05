عقب إصابته بكورونا.. أحمد فهمي يتخذ قرارًا غريبًا

/670557/عقب-إصابته-بكورونا-أحمد-فهمي-يتخذ-قرارا-غريبا

صدم الفنان أحمد فهمي جمهوره بقرار مفاجئ، من خلال بوست نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله أنه سوف يغلق حسابه الشخصي بعد أن يتم شفاءه، لأن السوشيال ميديا بالنسبة له مليئة بالآراء المريضة والتدليس، وسيبقى الحساب مُفعَّلًا حتى يعود لعمله لكي "يتسلى" على حد قوله، وبعدها يريد العمل في روقان.

دوت الخليج يرصد ردة الفعل على منشور أحمد فهمي المثير للجدل

رأي أحمد فهمي عن السوشيال ميديا

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورًا هيَّج الآراء ضده، وذلك بعد إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، الذي أصيب به هو وزوجته الفنانة هنا الزاهد، حيث قال:"أول حاجة هاعملها لما أخف.. هاقفل الأكونت الـprivate دا وهسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللي أنا مش ماسكها"، وأستكمل موضحًا سبب هذا القرار قائلًا:"عايز أرجع أشتغل بروقان واحاول اعيش في روقان وفي عالم حقيقي إلى حد ما"، وبعدها أوضح رأيه في السوشيال ميديا بقوله:" بعيدًا عن الآراء المريضة حتى لو كانت في صالحي، وابعد عن كل التدليس الواضح المتصدق كأن الناس متنيمة مغناطيسي"، وختم البوست وقال:"مش مكان (هاتسلى بس لحد ما أخف)".

تعليق أحمد السعدني على منشور أحمد فهمي

أصار هذا المنشور غضب الكثيرين، وأتخذه البعض مصارًا للسخرية. وكان أول المعلقين على بوست أحمد فهمي من الفنانين هو الفنان أحمد السعدني، وقال:"أقفله من دلوقتي وريحنا".

أحمد فهمي وهنا الزاهد في الحجر الصحي

يتزامن هذا المنشور، مع صورة شارك بها الفنان أحمد فهمي جمهوره له مع كلبته الصغيرة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وصاحبها بتعلق "كورونا"، معلنًا أنه أصيب هو وزوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، وأنه في فترة الحجر الصحي.

وأعلنت هنا الزاهد من طرفها إصابتهما بفيروس كورونا من خلال منشور لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلة:"أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد أتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".