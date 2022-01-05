/670559/المرشحون-لوكالة-شئون-الدراسات-العليا-بآداب-سوهاج-يعرضون-خططهم-التطويرية

عقدت اللجنة المختصة باختيار وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث لكلية الآداب بجامعة سوهاج، عدداً من اللقاءات لعرض الخطط التطويرية للمرشحين لشغل هذا المنصب، وذلك برئاسة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء اللجنة التي ضمت الدكتور كريم مصلح صالح عميد الكلية، الدكتور نصار محمد عبدالله الأستاذ بالكلية، والدكتور عبدالرؤوف الضبع الأستاذ بالكلية، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أنه تقدم لشغل هذا المنصب ٧ من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث تقدم للترشح الدكتور محمد عبد العال محمد رئيس قسم اللغة العربية، الدكتور إبراهيم عوض إبراهيم أستاذ بقسم اللغة العربية، الدكتور أسامة إبراهيم حسيب الأستاذ بقسم التاريخ، الدكتور حماده وهبه مسعد الأستاذ بقسم التاريخ، الدكتور محمد عزيز محمد الأستاذ بقسم التاريخ، الدكتور عبدالرحيم محمد عبد الرحيم رئيس قسم المكتبات، والدكتور شرف الدين عبد الحميد الأستاذ بقسم الفلسفة.

وقال الدكتور حسان النعماني، أنه خلال اللقاء عرض المرشحون خطط تطويرهم ومقترحاتهم لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب، حيث اشتملت عروضهم على عدد من الخطط التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، وغير ذلك من الأهداف المرجو تحقيقها لتصل الجامعة إلى مركز متقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

محافظ سوهاج يجتمع بخصوص جبانات أخميم

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة المختصة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتوزيع جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، بحضور المستشار محمود زين المستشار القانونى للمحافظة و الأستاذ حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وممثلي إدارات " الشئون القانونية، والمتابعة الميدانية، والتفتيش المالي والإداري، والأملاك "، أعضاء اللجنة .

وتناول الاجتماع مناقشة ضوابط وشروط توزيع 176 " مقبرة "، بجبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، على أبناء مدينة أخميم عوضا عن الجبانات القديمة التي تم منع الدفن بها، ومن أهم تلك الشروط أن يكون المستفيد من أبناء مدينة أخميم الأصليين أو مقيم إقامة دائمة بها، وألا يكون المتقدم أو أحد أفراد عائلته قد تسلم حوش بالجبانات الجديدة، أو تسلم 4 مقابر فردية فأكثر،

كما يقصر حق من يخصص له حوش أو مقبرة على حق الانتفاع فقط ولا يجوز البيع أو التنازل عن الحوش أو المقبرة لأشخاص آخرين، وفي حالة حدوث ذلك تؤول الملكية للوحدة المحلية ويلغى التخصيص، وفي حالة تساوي المتقدمين في الشروط الموضوعة من قبل اللجنة يتم عمل قرعة علانية.

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة عمل حصر على الطبيعة للمستحقين؛ ليتم التوزيع العادل مقبرة جديدة مقابل مقبرة قديمة، على أن يتم تخصيص 4 مقابر للصدقة بواقع 4 عين للسيدات، و4 عين للصدقة للرجال.