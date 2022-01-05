حملات صدر وملابس عارية.. الجمهور ينتقد ملابس بنات عمرو دياب: "بابا فين؟"

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اعتادت جانا عمرو دياب على إثارة الجدل بصورها ومقاطع الفيديو الجريئة، التي تشاركها مع متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، و قد أثارت الجدل بسبب آخر فيديو نشرته من كواليس الاستعداد لإحدى جلسات التصوير الخاصة بها في استقبال عام 2022، بالإضافة لصور أخرى، قامت خلالها بأداء بإيحاءات وحركات غير لائقة، ولم تكن جانا الوحيدة من بنات عمرو دياب الذين أثاروا الجدل بملابسهم.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج صور إطلالات جانا عمرو دياب الجريئة بالإضافة لإطلالات أخواتها وذلك خلال الفقرات القادمة.

إطلالة جانا عمرو دياب الجريئة

استرجعت جانا عمرو دياب خلال أحدث منشوراتها التي عرضت خلالها بعض اللحظات الخاصة بها، والمحببة إليها في عام 2021، ظهرت جانا عمرو دياب، في مقطع فيديو، مرتدية ملابس كاجوال جريئة،وكانت عبارة عن بنطلون، وسترة مفتوحة، أسفلها حمالة صدر.

وتفاعل متابعيها مع ذلك بشكل سريع، إذ وجه بعضهم انتقادات لاذعة إليها، وذلك بسبب ظهورها بتلك الإطلالات الجريئة، التي دونت عليها ابنة عمرو دياب الصغرى عبارة بالإنجليزية، وترجمتها: «مرحبا، تلك مجموعة من لحظات العام الماضي».

ولم تكن هذه المرة الأولى في إثارة الجدل بسبب ملابسها، التي تحصل بسببها على العديد من التعليقات والهجوم عليها وعلى طريقة حياتها.

وليست جانا عمرو دياب هي البنت الوحيدة من بنات عمرو دياب التي تثير الجدل بملابسها الجريئة حيث تأتي بالإضافة إلى أختها نورعمرو دياب في بعض إطلالاتها التي أثارت الجدل بشكل كبير ونعرض لكم بعض إطلالاتها فيما يأتي.

نور عمرو دياب بإطلالة جريئة

تعتبرنور عمرو دياب أيضاً من أكثر الشخصيات إثارة للجدل والتي تظهر بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت نور عمرو دياب بفيديو منذ فترة وهي ترقص بطريقة استفزازية.

وظهرت فيه برفقة مدربها بملابس براقة، حيث كانت ترتدي بنطلون ضيق للغاية، مما سلط الضوء على جسدها، وهو الأمر الذي أثار استياء الجمهور، وحظي الفيديو العديد من تفاعل متابعوها مع الفيديو، معبرين عن غضبهم من أسلوبها.

وتنضم إلى الإطلالات الجريئة كنزي عمرو دياب التي أثارت الجدل علي نفس غرار أخواتها جانا و نور عمرو دياب وسنعرض لكم بعض إطلالاتها الجريئة فيما يأتي.

كنزي عمرو دياب بملابس جريئة

وقد انهالت التعليقات على أحدث إطلالات كنزى عمرو دياب بعدما شاركت متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام".

وجاءت أبرز التعليقات معارضة لإطلالتها الجرئية، :" واضح من الصورة التانية إنك في الضياع، هو بابا فين يا لينا؟، هلطم على وشي والله".