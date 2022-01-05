من هو أحمد الحجار الذي حزن عليه نجوم الفن.. ملحن أغنية امريكا شيكا بيكا

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توفى مساء أمس الثلاثاء الموافق 4 يناير، المطرب والملحن أحمد الحجار، عن عمر يناهز 65 عامًا, وسيتم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من جامع السيدة نفيسة، إثر أزمة قلبية أصابته وهو بمنزله. ونعاه الكثير من الفنانين، ووزارة الثقافة على لسان الوزيرة إيناس عبد الدايم ببيان رسمي، قائلة:" إن الموسيقى العربية فقدت نجمًا لامعًا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف"، وأضافت:" صنع أعمالًا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل، وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر". فتساءل الرأي العام عن هوية أحمد الحجار.. تُرى من هو؟!

موقع دوت الخليج تعرف الجمهور بأحمد الحجار

من هو أحمد الحجار؟

- أحمد إبراهيم الحجار، ولد في سبتمبر من عام 1956.

- ابن الملحن إبراهيم الحجار، وشقيق المطرب علي الحجار.

- والدته صاحبة صوت عذب، وغنت لأسمهان وليلى مراد.

- تخرج من معهد الموسيقى العربية، وبدأ في العمل الفني وهو مازال طالبًا.

- أصدر 4 ألبومات غنائية على مدار حياته.

- لحن لعدد من المطربين المصريين، منهم: محمد الحلو، مدحت صالح، أنوشكا، علاء عبد الخالق وهشام عباس.

- ولحن عددًا كبيرًا من الأغاني، أول من ظهر منها للنور أغنية أعذريني لشقيقه علي الحجار.

- من أشهر أعماله في المجال السنيمائي أغنية أمريكا شيكا بيكا للفنان محمد فؤاد.

- كانت أنطلاقته القوية بأغنية عود.

- من أشهر المسلسلات التي شارك فيها أحمد الحجار: خالتي صفية والدير، ألف ليلة وليلة، مذكرات زوج، محاكمة الجيل وكوم الدكة.

- من أشهر أعماله في السنيما: الفاس في الراس، الفتى الشرير وأمريكا شيكا بيكا.

- ومن أعماله المسرحية: يمامة بيضا، رصاصة في القلب، أتنين في قفة وعيال تجنن

- قبل رحيله جال محافظات الصعيد ليُغني مواويل القصة الشهيرة حسن ونعيمة، وألتقط صورًا مع أهالي الصعيد.

- آخر أعماله في المسلسلات، كانت في المسلسل الإذاعي خيوط الشمس، بطولة الفنانة إنعام سلوسة، الذي تم إذاعته في عام 2017.

- ظهر كممثل في دور مطرب في فيلم أجدع ناس، الذي تم عرضه عام 1993، بطولة كمال الشناوي، هالة صدقي، ممدوح موافي وصلاح عبد الله.

- نعاه شقيقه على الحجار على حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا:"رحل الملاك أحمد الحجار، ياريتني كنت أنا يا أحمد".

تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر

أعلنت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار، مساء يوم الثلاثاء، عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر يوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة. وقد كان الموت غيب الفنان أحمد الحجار بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن ببالغ الحزن و الأسى على رحيله.